Меркель прилетела с официальным визитом к Путину

Меркель и Путин обсудят ситуацию в Украине без Зеленского / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января прибыла с официальным визитом в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным с целью проведения переговоров.

Как сообщает российские СМИ, с немецким канцлером в Россию также прибыл глава МИД Германии Хайко Маас.

Предполагается, что основной темой переговоров станет эскалация ситуации на Ближнем Востоке – в Иране, Ливии и Сирии. Также стороны обсудят ситуацию около военного конфликта на востоке Украины, в частности, минский процесс. Меркель и Путин планируют достигнуть договоренности по завершению строительства Северного потока-2.

При встрече лидеры стран обменялись рукопожатием и короткими протокольными заявлениями.

Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле pic.twitter.com/YoD4jJOor2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 11, 2020

"Я с нетерпением жду наших бесед. ​​ Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - сказала канцлер.

Путин ответил, что рад находится "в постоянном контакте" с Германией и поощряет возможность лично обсудить все текущие вопросы.

Еще при планировании встречи было указано, что стороны намерены обсуждать ситуацию в Украине без президента Владимира Зеленского.

Как известно, Меркель посещала Россию в мае 2018 года, тогда она встречалась с Путиным в Сочи.

Напомним, эксперт из Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин дал краткий комментарий по поводу актуальных вопросов грядущей встречи президента РФ Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель.