Эксперт спрогнозировал будущую встречу Путина и Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель / Reuters

Эксперт из Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин дал краткий комментарий по поводу актуальных вопросов грядущей встречи президента РФ Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

По мнению специалиста, главным вопросов диалога глав двух стран станет крайне обострившаяся из-за убийства США генерала Сулеймани ситуация на Ближнем Востоке.

"Есть надежда на то, что российская дипломатия вкупе с европейской сможет выступить противовесом внешней политике Вашингтона и Тель-Авива и поможет спасти ситуацию на Ближнем Востоке.Россия будет пытаться убедить Германию присоединиться к гуманитарной помощи Сирии, участвовать в восстановлении ее инфраструктуры", — отметил эксперт.

Камкин также утверждает, что в ходе переговоров Путина и Меркель будут обсуждаться возведение Северного потока-2, американские санкции и военный конфликт на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Москву 11 января в компании главы МИД ФРГ Хайко Мааса - для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.