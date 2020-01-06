Украина на повестке дня: Меркель собралась в гости к Путину

Будут обсуждены договоренности, достигнутые на саммите в "нормандском формате" в Париже.
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву 11 января для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В переговорах также планирует принять участие министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает AFP.
Как подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля, Меркель посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина.
В ходе переговоров планируется обсудить "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января".
Будут также рассмотрены вопросы реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже, сказано в сообщении.
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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с Путиным. Главы государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, которые находятся в Крыму и в России, и россиян, удерживаемых в Украине.