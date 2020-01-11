"Надо достроить": Меркель требует закончить газопровод в обход Украины

Ангела Меркель встретилась с Владимиром Путиным / Reuters

Проект Северный поток-2 в обход Украины нужно довести до конца, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Мы также говорили, конечно же, о проекте Северный поток-2. Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца", - сказала она на совместной пресс-конференции.

По ее словам, отрадно, что была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину на следующие пять лет.

"Германия и другие европейские страны выигрывают от Северного потока. Севрееный поток-1 работает. Северный поток-2 еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", - подчеркнула Меркель.

Читайте такжеСуточный транзит газа РФ через Украину перевалил за 100 млн кубометровВ свою очередь, Путин заявил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины.

"Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между Газпромом и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", - отметил Путин.

Он считает, что данные договорённости носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.

Напомним, 30 декабря 2019 года в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ОАО Газпром, оператором российской газотранспортной системы. Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и Газпрома входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.