Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса

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Украинский президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о продлении особого статуса Донбасса.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Верховной Рады.

Законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с подписью президента уже находится в аппарате парламента.

Напомним, ранее за законопроект проголосовало большинство депутатов Верховной Рады. Согласно документу, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривается осуществление полномочий соответствующими территориальными громадами непосредственно и через органы местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины, а также введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.