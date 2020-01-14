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Разумков и Арахамия высказались по поводу гигантских зарплат депутатов

14 января 2020, 11:34

Спикер Рады и глава фракции Слуга народа поспешили загасить скандал, возникший из-за якобы повышения зарплат чиновникам и нердепам.

  

Разумков, Арахамия
Дмитрий Разумков и Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламента Дмитрий Разумков утверждает, что зарплата нардепов увеличится из-за индексации (случившейся по причине увеличения прожиточного минимума).

С таким заявлением спикер выступил на пленарном заседании Рады во вторник, 14 января. 

Позднее в кулуарах парламента по теме высказался глава фракции президентской политсилы Слуга народа Давид Арахамия.

"Все видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов. Есть индексация заработных плат народных депутатов, но она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, 150 тысячах. Изменение зарплаты (будет – Главред )–  около трех тысяч для народных депутатов".

 По словам Арахамии, точную сумму денег, на которую проиндексируют зарплаты нардепов, назвать он не может, но прогнозирует "меньше, чем 3-4% от общей суммы зарплаты".

К слову, ранее экс-вице-премьер Павел Розенко заявил  - к нему поступили данные о том, что зарплаты украинских топ-чиновников в 2020-м подняли в 3,5 − 5 раз, а нардепам — в 2,5 раза.

Напомним, ранее в Сети вспыхнул скандал из-за увеличения зарплат госчиновникам, в эпицентр которого попали глава Минкульта Владимир Бородянский (с помощниками, а также генпрокурор Руслан Рябошапка).

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