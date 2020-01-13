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"Транжирят налоги нищих украинцев": соцсети бурлят из-за новых зарплат госчиновников

13 января 2020, 16:25

В Минкульте за декабрь положили себе совокупный оклад в более чем 2 млн гривен.

минкульт
Чиновники Минкульта удивили своими декабрьскими зарплатами

В Украине вспыхнул очередной скандал вокруг зарплат топ-чиновников: на этот раз в эпицентр попали министр культуры Владимир Бородянский и его помощники, а также генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Так, Кабинет министров повысил генпрокурору зарплату почти в три раза – с 37 до 93,5 тысяч гривен. Кроме того, повысились оклады и заместителя главы ГПУ, первого заместителя и начальника департамента.

Но больше всего украинцев возмутило Министерство культуры, работники которого задекларировали за декабрь зарплату на сумму более чем 2 млн гривен.

Так, глава Минкульта Бородянский задекларировал получение заработной платы за декабрь в размере 112 904 грн. У первого замминистра Анатолия Максимчука зарплата оказалась гораздо солидней – 405 072 гривен. Чиновнику из-за того, что он дважды получал оклад в размере, превышающем 50 прожиточных минимумов, даже пришлось дважды заполнять декларацию.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк получила за декабрь почти 400 тысяч гривен: 22 декабря Подоляк задекларировала получение зарплаты в размере 154 232 грн, а 5 января отчиталась о получении второй части зарплаты - 240 478 грн. Всего - 394 710 гривен. Другие чиновники министерства также получили внушительные суммы:

  • Владимир Шумилин, заместитель Министра - 154 233;
  • Алексей Сивирин, заместитель Министра - 366 068;
  • Светлана Фоменко, заместитель Министра - 139 303;
  • Ростислав Карандеев, государственный секретарь Министерства культуры - 497 709.

В соцсетях возмущены неадекватными экономической ситуации в стране окладами чиновников.

"Министр культуры Бородянский и 6 его заместителей выписали себе зарплату за декабрь в совокупности более 2 млн. грн. Если у нас чиновники имеют право сами себе рисовать понравившиеся цифры заработка, то они должны быть наделены обязанностью самим добывать поступления в кассу Минкульта, из которой их выписывают, а не транжирить налоги нищих украинцев", - возмущен Вячеслав Азаров.

Михаил Шнайдер в связи со скандалом вспомнил оклад руководителя Укрпочты, который составляет 1,9 млн гривен:

"Факт Дня. Зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Ефимовича Смелянского ровно в ДВА РАЗА БОЛЬШЕ чем у президента США Дональда Трампа"

Блогер Кирилл Сазонов поделился информацией, что скоро министрам, их заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы:

"Для наглядности - зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч. Ну, Лещенки разные в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют. Пришло время остальных подтянуть. Да, а запланированное еще Гройсманом повышение зарплаты учителям на 20% отменили. Нема грошей, не на часі, популізм и все такое... Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас ... "разом" или одну букву поменять?"

Журналист Светлана Крюкова считает, что выплата сверхвысоких зарплат заместителям министров будет иметь негативные последствия.

"Чтоб вы понимали сотни тысяч гривен премий выписали по всем министерствам, а не только по ведомству Бородянского. Первое и главное последствие - деморализация госслужащих. Не может так быть по справедливости, когда заместитель министра получает в месяц 370 тыс грн, а министр юстиции Малюска жалуется на низкую зп, потому что у него и 30 тыс не набегает. Не может такого быть, что зарплата у библиотекаря в школе 4 тыс грн, а у топ-чиновника ведомства, который им опекается - 400 тыс грн. И потом, кто эти люди? Не сочтите за снобизм, но они бы в частных медиа никогда не заработали таких денег. Хуже того - половину из них никто бы не взял на работу", - отметила Крюкова.

По ее мнению, еще одним последствием станет негативное отношение людей к госслужащим, а самих госслужащих - к власти.

Ранее украинцев удивили зарплаты экс-депутатов-еврооптимистов Мустафы Найема и Сергея Лещенко. Зарплата Найема в Укроборонпроме составляет 310 тысяч гривен, зарплата Лещенко в Укрзализныце - 588 тысяч гривен.

Сергей Лещенко Руслан Рябошапка Мустафа Найем Светлана Крюкова Кирилл Сазонов Владимир Бородянский Вячеслав Азаров Ирина Подоляк Анатолий Максимчук
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