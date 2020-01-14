Живут на широкую ногу: чем грозят чиновникам баснословные зарплаты

Владимир Бородянский и его заместители получили зарплат более чем на 2 млн гривен/ УНИАН

Начало политического 2020 года продолжилось чередой скандалов, связанных с новой командой во власти. На этот раз чиновники ряда ведомств существенно увеличили себе зарплаты или выписали себе нескромные премии. Чем грозят властям чрезмерные аппетиты - узнавал Главред.

Так, недавно стало известно, что глава Минкульта Владимир Бородянский и его заместители в декабре получили зарплаты в общей сложности на два с лишним миллиона гривен. Причем, как ни парадоксально, сам министр Бородянский получил предновогоднюю зарплату на заметно меньше (112,9 тыс. грн.), чем его заместители (от 139, 3 до 497,7 тыс. грн.).

Но не Минкультом единым – в декабре минувшего года Кабмин своим постановлением повысил должностной оклад сотрудников Офиса генпрокурора. Таким образом, оклад генпрокурора Руслана Рябошапки увеличился с 37 до 93,6 тыс. грн., его замы получают по 86-89 тыс. грн., руководство департаментов около 40 тыс. грн., а рядовые прокуроры - чуть больше 28 тыс. грн.

К слову, удивил повышением и менеджер-миллионер Игорь Смелянский, который руководит Укрпочтой. Согласно финплану госпредприятия, в 2020 году его месячная зарплата составит около 1,9 млн грн, из которых только должностной оклад составит 716,4 тыс. грн.

Читайте также"Транжирят налоги нищих украинцев": соцсети бурлят из-за новых зарплат госчиновниковВ списке высокооплачиваемых топ-чиновников и экс-нардепы-еврооптимисты Мустафа Найем и Сергей Лещенко. Будучи депутатом Рады 8 созыва, Найем в 2014 году заявил, что не хочет работать в парламенте за 5 тысяч гривен, так как на неё "в Киеве невозможно прожить". Сейчас, судя по всему, Найема оплата его труда устраивает - только за месяц работы в госконцерне Укроборонпром, согласно декларации, Найем получил более 300 тысяч гривен зарплаты.

Его коллега Лещенко, который еще будучи депутатом Рады отличился скандалом с покупкой дорогостоящей недвижимости в центре Киева, после назначения членом набсовета Укрзализныци вовсе будет получать по 588 тысяч гривен в месяц.

Министры могут уйти в отставку

Примечательно, что в конце прошлого года ряд министров и чиновников команды Зеленского жаловались на низкие зарплаты. Так, в числе возмущенных оказался министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, которого не устраивала зарплата в 18 тысяч гривен. "Ни на что не хватает. Того, что мне приходит на счет, мне хватает на Uber... Зарплаты - это больной вопрос, но я пытаюсь, чтобы у моих замов была достойная зарплата", - отмечал министр в одном из интервью.

Также не устраивал оклад и главу Минюста Дениса Малюську. Министр юстиции в одном из интервью рассказывал, что сначала получал по 16 тыс. грн, но позже его зарплата составила около 29 тыс. грн, так как он получил надбавки. "У меня есть с предыдущей работы, слава богу, нормальные сбережения: пенсионные и такие... Это была международная организация, поэтому я платил не в местный пенсионный фонд, а в Штатах аккумулировались средства. А так мои расходы стандартные ежемесячные существенно больше были. Не менее 100 тыс. в месяц я раньше тратил. Соответственно, сейчас мы тратим меньше, пытаясь экономить. Но все равно это крайне сложно. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. грн, надолго меня не хватит. Меньше – это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей – это требует средств", – жаловался журналистам Малюська.

Не нравилась зарплата в 37 тыс. грн. и главе Минцифры Михаилу Федорову.

Читайте такжеПосле нового года Кабмин перетряхнут - политологОтметим, что своей заработной платой недовольны и в парламенте. Так, спикер парламента Дмитрий Разумков отмечал в одном из интервью, что зарплата народного депутата в размере 50 тыс. грн. "несправедливая" и "недостаточная".

И вскоре после этого, глава фракции Слуги народа в парламенте Давид Арахамия намекнул на возможное увеличение, отметив, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тыс. грн., если у общества есть высокие ожидания. Напомним, что в 2015 году депутаты прошлого созыва также увеличивали себе зарплаты втрое – с 6,5 до 17,5 тыс. грн.

Для сравнения, в Украине минимальная зарплата в Украине в 2020 году выросла не так стремительно. Согласно проекту бюджета, она выросла с 4173 грн. до 4723 грн., то есть всего лишь на 550 грн.

Легальная коррупция

Ограничения по премиям и зарплатам должны быть установлены уже давно, так как государственный сектор - это не способ зарабатывания денег, считают эксперты.

"Во всем мире такого нет и в других странах зарплаты чиновников привязываются к средней зарплате в стране. Все эти рассказы о рыночных зарплатах - это нонсенс, так как в частном секторе таких денег вряд ли можно заработать. Огромнейшие зарплаты топ-чиновников недопустимы, потолок зарплат для них должен составлять не более 10 тысяч долларов в месяц. У министра не может быть такой огромной зарплаты", - считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний .

В связи с оживлением антикоррупционной деятельности, по крайней мере потому, что это довольно скандальные процессы, нынешние чиновники сообразили, что теневыми потоками, как раньше, обеспечивать себя не получится и решили работать по-белому, считает политолог Александр Кочетков .

Но около 90% наших чиновников в прошлом работали в общественных организациях, живущих за счет иностранных грантов, привыкли жить на широкую ногу. Соответственно, сейчас чиновники не хотят терять такие зарплаты и потому они сначала плакали, причем плакали именно представители Кабмина. Теперь в это же втягивают и депутатов и слава богу, что подобные разговоры еще не дошли до президента – хотя бы он не жалуется на низкую зарплату, так как находится на полном гособеспечении", - поясняет природу жалоб чиновников эксперт.

При этом эксперт отмечает, что нынешний скандал может ускорить снижение рейтинга доверия общества к исполнительной власти, что приведет к кадровым перестановкам.

"Это проявится уже на ближайших местных выборах. И это было бы допустимым, если бы люди видели какие-то результаты улучшения ситуации в стране, ведь тарифы и цены, вопреки обещаниям, растут, а политики, которые и так небедно живут, повышают себе зарплаты. Народ будет просто недоволен и у нас маятник снова может качнуться в сторону электорального популизма, на чем могут выиграть те, кто активно критикует власть. И в этом случае возможен отток электората. Не исключаю, что в этих условиях может произойти коррекция министров экономического блока. И ротация экономического блока будет напрямую связана с негативными успехами в экономике и недовольством населения", - добавил Кочетков Главреду.

Анастасия Заремба, для Главреда