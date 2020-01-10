Генпрокурору в 2,5 раза повысили оклад: названа сумма

Рябошапка будет получать почти 100 тысяч гривен в месяц / УНИАН

Оклад генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки с января 2020 года повышен с 37 тысяч гривен до 93,6 тысяч.

Информация о повышении зарплаты содержится в постановлении Об условиях труда прокуроров, опубликованном на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Как отмечается в документе, оклад первого заместителя прокурора составит 89,3 тысячи гривен, а оклад заместителя — 86,4 тысячи.

Начальнику департамента устанавливается оклад в 40 тысяч гривен, начальнику управления — 38,6 тыс., а начальнику отдела — 36,8 тысяч.

Оклад прокурора Офиса составит 28,8 тысяч гривен в месяц.

Как ранее сообщал Главред, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в очередной раз пожаловался на низкий уровень своей зарплаты.

Позже еще один украинский министр пожаловался на плохое финансирование и низкую заработную плату. Так, недовольным своим доходом оказался руководитель министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.