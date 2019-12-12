"Меня на долго не хватит": министр Малюська задумался об увольнении

Денис Малюська / Левый берег

Министр юстиции Денис Малюська пожаловался на то, что его не устраивает размер зарплаты и сообщил, что по этой причине может даже уволиться.

В интервью 24 каналу чиновник сообщил, что зарплаты гогслужащего ему катастрофически не схватает на жизнь, и на данный момент он использует сбережения, полученные не предыдущей работе. Также Малюська заверил, что покинет должность, если ситуация не изменится.

В то же время, министр отметил, что недавно ему удалось договориться о надбавке к зарплате, а получал он по 16 тысяч гривен ежемесячно.

"Но вот последний месяц мы договорились о надбавке. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен", – сказал Малюська.

Он добавил, что такая цифра его также не удовлетворяет, и в целом – большой семье с четырьмя детьми теперь приходится экономить.

"С такой низкой зарплатой, которая у меня была в первые месяцы – это 16 тысяч – по моим расчетам, мне должно хватить прожить год. У меня есть с предыдущей, слава Богу, работы нормальные сбережения: пенсионные и такие... Это была международная организация, поэтому я не платил в местный пенсионный фонд, а в Штатах аккумулировались средства. А так – мои расходы стандартные ежемесячные существенно большими были. Не меньше 100 тысяч в месяц я раньше тратил. Соответственно, сейчас мы тратим меньше, пытаясь экономить. Но все равно это крайне сложно", – подчеркнул Малюська.

"Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч – надолго меня не хватит. Меньше – это недолгая история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", – подчеркнул министр.

Малюська отметил, что в Кабмине намерены поднимать уровень зарлаты, что очень важно для международных инвесторов.

"Да, конечно. Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украину, нас постоянно об этом спрашивают. Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода кроме как поднимать заработную плату", – подытожил Малюська.

Ранее Малюська стал объектом насмешек в Сети после обнародования весьма странной фотографии, где он сидит в позе йога на своем рабочем столе в министерском кабинете.

Также напомним, Минюст создал "страшный" фильм о своих достижениях.