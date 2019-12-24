"Неприемлемо маленькая": Милованов клянчит себе повышение зарплаты

Тимофей Милованов / Facebook Т.Миловановa

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в очередной раз пожаловался на низкий уровень своей зарплаты.

Как подчеркнул он в интервью Liga.net, зарплата главы Минэкономики должна составлять от 5 до 10 тысяч долларов.

"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15-20 тысяч гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - добавил Милованов.

Напомним, ранее сообщалось, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

Об этом говорится в документе, опубликованном DT.UA. Отметим, документ был адресован Кабинету министров.

Читайте также"Отъ*битесь на х*й": в Сети ответили озаботившемуся судьбой ФЛП Милованову

Таким образом, заработная плата Милованова, с учетом предложенной премии, может составить 271 тысячу гривен.

В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь – 587,5%.