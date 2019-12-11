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"Возненавидят и ФОПы, и не ФОПы": Милованова заклевали за жажду высокой зарплаты

11 декабря 2019, 16:53

Гончарук пока не в курсе, что Милованов может получить премию в размере 236 тысяч гривен.

Милованов
Милованова заклевали за жажду высокой зарплаты / УНИАН

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, который ранее приуныл из-за небольшой зарплаты, может получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

Об этом говорится в документе, опубликованном DT.UA. Отметим, документ был адресован Кабинету министров.

Таким образом, заработная плата Милованова, с учетом предложенной премии, может составить 271 тысячу гривен.

В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь – 587,5%.

Отметим, окончательный размер премии министру должно согласовать правительство.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не располагает информацией о том, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов может получить премию в размере 236 тысяч гривень.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

"Мне соответствующие документы не поступали. Поэтому я буду комментировать тогда, когда у меня будет соответствующий документ", - сказал Гончарук.

Добавим, что после слов Гончарука Милованов на своей странице в Фейсбуке выложил скриншоты банковской выписки.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - отметил Милованов.

 При этом он подчеркнул, что хочет "получать такую же зарплату как и все другие министры".

Также Милованов отметил, что зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать.

Добавим, что украинцы не поняли Милованова, и в комментариях посоветовали ему прожить на минималку.

"Идите на минималку! Вы все антинародное продвигает. Премию люди должны выдавать за заслуги! Какие у Вас заслуги?", - высказалась некая Анна.

"Мда, в сравнении с моей пенсией по инвалидности в 2000грв- это круто", - пишет Лора Кравец.

"Навіщо на це реагувати? хабарі за дрібні питання, типу підпису на документі, чи злиття судових слухань починаються від 10 тис дол для робітників міністерства. тільки ідіот може думати, що можна на 100% довіряти міністру, який працює за 30 тис грн і добровільно відмовляється від мільйонів", - сказала Евгений Шпитко..

"А я підприємець .мала дитина,непрацююча дочка(глядить братика)чоловік і я.чоловіку не дали пенсію по інвалідності,бо моїх доходів хватає на чотири прожиткових мініиума(6860)..........не пишіть таких цифр,бо вас зненавидять і Фопи і не Фопи", - пишет Оксана Дьока.

Читайте такжеМилованов рассказал, у каких украинцев самая низкая зарплатаНапомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обескокоился тем, что в Украине до сих пор действует норма о выдаче молока за вредные условия труда, которая была введена в 1918 году Владимиром Лениным.

"Это советская норма "молоко за вредные условия труда". Она берет свое начало с особого декрета Ленина, которым он обязал выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать во многих промышленных предприятиях для поддержки физических сил работников.

Прошло более 100 лет, но этот коммунизм до сих пор есть в нашем Кодексе законов о труде (ст 166, второе фото)", - высказался Милованов на своей странице в Фейсбуке.

премия зарплата новости Украины Тимофей Милованов
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