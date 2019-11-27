  1. Главная
  3. Украина

"Заменить молоко на 100 грамм и каннабис": министр-"дебил" Милованов посягнул на "святое"

27 ноября 2019, 15:16

Польза от поддержки граждан молоком сомнительна, убежден министр.

Тимофей Милованов
Милованов хочет упразднить норму закона о молоке за вредность / facebook.com/ Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее в шутку признался, что он дебил, обескокоился тем, что в Украине до сих пор действует норма о выдаче молока за вредные условия труда, которая была введена в 1918 году Владимиром Лениным.

"Это советская норма "молоко за вредные условия труда". Она берет свое начало с особого декрета Ленина, которым он обязал выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать во многих промышленных предприятиях для поддержки физических сил работников.

Прошло более 100 лет, но этот коммунизм до сих пор есть в нашем Кодексе законов о труде (ст 166, второе фото)", - высказался Милованов на своей странице в Фейсбуке.

При этом министр уточнил, что по закону, каждый человек должен получать 1/2 литра молока в день и особо отметил, что польза от такой поддержки молоком сомнительна.

Отметим, в комментариях под сообщением Милованова разразилась бурная дискуссия.

"В свое время предшественница Милованова Маргоша Тетчер начала свои реформы с того, что в целях бюджетной экономии отменила бесплатное молоко для английских школьников. Когда Тетчер скопытилась, благодарные британцы несли к ее дому цветы и молоко. Хотя между этими двумя событиями растянулась эпоха длиною более чем в 40 лет", - отметил Алексей Блюминов.

 "Зараз треба не молоко давати, а каннабис", - убежден Дмитрий Попов.

"Обов'язково потрібна, підіть тиждень попрацюйте у шкідливих умовах і зрозумієте", - добавил Игор Чумаков.

"Заменить на 100 грамм", - предложил идею Константин Цененко.

"Ага і мило", - сказал Роман Щудло.

"Молоко то святе)", - считает Валентин Дорощук.

Читайте также"Тимоша ты чёрт": Милованов оценил видео о "министре-дебиле"Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался в том, что курил марихуану.

По его словам, к курению марихуаны он приобщился во время своего обучения по докторской программе в США.

"Что курил, что не курил", - подчеркнул министр экономики в интервью на канале Прямой.

закон молоко вредность новости Украины Тимофей Милованов
Сейчас вы просматриваете новость «"Заменить молоко на 100 грамм и каннабис": министр-"дебил" Милованов посягнул на "святое"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:53
Кабмин утвердил гарантированную цену на голубое топливо для населения на зиму 2019-2020
15:52
Хэй: Готов позвать Белью готовить Чисору к бою с Усиком
15:48
В МИД РФ поделились коварными планами Путина на Зеленского
15:36
Зеркаль рассказала, когда "с концами" уволится из МИД
15:34
Зеленский и Путин поговорят сам на сам в Париже: помощник главы Кремля подтвердил
15:32
Cоветник ЕС раскритиковал украинский проект по легализации игорного бизнеса
15:20
Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба
15:16
"Заменить молоко на 100 грамм и каннабис": министр-"дебил" Милованов посягнул на "святое"
15:04
"Не идти на уступки": Зеленский и Науседа вступили в сговор против РФ Видео
14:52
Политолог рассказал, какие у украинцев "красные линии" по войне на Донбассе
14:50
"Жена испортила мою карьеру" - "Он заставлял меня родить детей": нешуточные семейные разборки Алиева и бывшей жены Видео
14:25
Мэр Львова на скамье подсудимых: все подробности дела Садового и кто хочет взять его на поруки - видео Видео
14:18
Стал известен лучший молодой игрок 2019 года
14:06
Бывший муж солистки НеАнгелов рассказал, почему решился на развод Видео
14:01
До 13 тысяч гривен: СМИ выяснили цену на газ без контракта с Россией
13:52
"Я не нужен сборной Украины": Ракицкий сделал резкое заявление
13:50
По стопам Панина: полуголый Дима Колдун в колготках шокировал народ Видео
13:47
"Новые гибридные угрозы со стороны России": Меркель вспомнила аннексию Крыма и Донбасс
13:38
"Не может быть торговли": Разумков напомнил о "красных линиях" по Донбассу
13:23
Девять трупов в Токио Стар: суд Одессы отпустил владельца "клоповника без окон" под домашний арест
13:21
"Макгрегор должен драть туалеты в Дагестане": на бойца написали заявление в полицию
13:00
Кипр забрал "золотые паспорта" у близкого к Путину олигарха и его детей
12:51
Мальме - Динамо: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы
12:42
Украинская политика жива, пока в ней есть Тимошенко мнение
12:36
Почти $3 млрд: суд в Швеции обломал Газпром и велел платить Нафтогазу Видео
12:28
Гороскоп на 28 ноября 2019: кому "светит" новая любовь, а у кого вскроется измена
12:26
Лига чемпионов: видеообзоры главных матчей вторника Видео
12:24
В Кремле слили подноготную о переговорах по транзиту газа с Киевом Видео
12:22
Унитазы не трогали: Песков съехидничал о разграблении украинских кораблей
12:21
Почему Украине все еще далеко до нового Майдана мнение
12:09
"Начнется сложное время": эксперт рассказал, какие опасности ждут гривну в 2020-м
12:06
Эксперт критически оценил планы власти по ускоренной легализации игорного бизнеса
11:54
ДТП с Кулебой: обнародованы скандальные подробности о втором водителе Видео
11:34
Пенсии для переселенцев: в Раде предложили кардинальные изменения
11:29
Яблоко раздора: сервисы Apple признали Крым российским Видео
11:21
Елка на Новый год-2020: сколько придется выложить украинцам Видео
10:47
Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву: появилось первое фото Видео
10:47
В Житомире придумали, как заработать на Зеленском и его цитатах: фото
10:41
Скидка на газ от России - это ловушка для Украины мнение
10:33
Жуткое ДТП в России: поезд протаранил автобус с пассажирами Видео
10:22
ЧП в Доминикане: ампутированные руки и литры крови – что известно о пострадавших россиянах Видео
10:06
Рябошапка уволил скандального прокурора Кулика
09:52
США призывают ввести санкции против путинских наемников из ЧВК "Вагнера"
09:34
"Приглашение на казнь": Конгресс вызвал Трампа на слушания по делу об импичменте
09:30
Мама-монархия: рецензия на фильм Аббатство Даунтон Видео
09:28
Курс доллара пробил новое дно: за сколько можно купить валюту
09:22
Гороскоп на 27 ноября 2019: кому грозят досадные "ранения", а кому ждать любовный триумф
09:01
Почему Зеленский скрывает свой "нормандский" план мнение
08:50
Названа сумма гонорара Ротару за выступление в России
08:23
"Заражает Америку": "старый имперский маразматик" Жириновский пригрозил уничтожить Украину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять