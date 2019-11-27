"Заменить молоко на 100 грамм и каннабис": министр-"дебил" Милованов посягнул на "святое"

Милованов хочет упразднить норму закона о молоке за вредность / facebook.com/ Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее в шутку признался, что он дебил, обескокоился тем, что в Украине до сих пор действует норма о выдаче молока за вредные условия труда, которая была введена в 1918 году Владимиром Лениным.

"Это советская норма "молоко за вредные условия труда". Она берет свое начало с особого декрета Ленина, которым он обязал выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать во многих промышленных предприятиях для поддержки физических сил работников.

Прошло более 100 лет, но этот коммунизм до сих пор есть в нашем Кодексе законов о труде (ст 166, второе фото)", - высказался Милованов на своей странице в Фейсбуке.

При этом министр уточнил, что по закону, каждый человек должен получать 1/2 литра молока в день и особо отметил, что польза от такой поддержки молоком сомнительна.

Отметим, в комментариях под сообщением Милованова разразилась бурная дискуссия.

"В свое время предшественница Милованова Маргоша Тетчер начала свои реформы с того, что в целях бюджетной экономии отменила бесплатное молоко для английских школьников. Когда Тетчер скопытилась, благодарные британцы несли к ее дому цветы и молоко. Хотя между этими двумя событиями растянулась эпоха длиною более чем в 40 лет", - отметил Алексей Блюминов.

"Зараз треба не молоко давати, а каннабис", - убежден Дмитрий Попов.

"Обов'язково потрібна, підіть тиждень попрацюйте у шкідливих умовах і зрозумієте", - добавил Игор Чумаков.

"Заменить на 100 грамм", - предложил идею Константин Цененко.

"Ага і мило", - сказал Роман Щудло.

"Молоко то святе)", - считает Валентин Дорощук.

Читайте также"Тимоша ты чёрт": Милованов оценил видео о "министре-дебиле"Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался в том, что курил марихуану.

По его словам, к курению марихуаны он приобщился во время своего обучения по докторской программе в США.

"Что курил, что не курил", - подчеркнул министр экономики в интервью на канале Прямой.