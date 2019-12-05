"Ни на что не хватает": Милованов приуныл из-за небольшой зарплаты министра

Тимофей Милованов / УНИАН

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пожаловался на то, что получаемой им на данном посту заработной платы не хватает на привычный образ жизни.

Об этом он рассказал в интервью 24-му каналу.

"Зарплата у меня 18 тысяч гривен. Ни на что не хватает", — посетовал Милованов и присовокупил, что живет на ранее накопленные деньги.

По словам чиновника, зарплаты министра ему хватает только на поездки по Киеву на такси.

"То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата", — отметил он.

Напомним, ранее Милованов рассказал о том, у каких украинцев самая низкая зарплата. До этого министра обеспокоился тем, что в Украине до сих пор действуют старые нормы охраны труда.



