Милованов рассказал, у каких украинцев самая низкая зарплата

Монеты. Иллюстративное фото / УНИАН

По Украине самая низкая среднемесячная заработная плата официально зафиксирована в Черновицкой области (7 885 гривен).

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook глава Министерства экономики Тимофей Милованов.

Согласно его данным, относительно невысокая среднемесячная зарплата в Херсонской области - 8 020 гривен, в Тернопольской - 8 098 гривен, в Черниговской - 8 130 гривен, в Кировоградской - 8 222 гривны.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил детали по поводу повышения зарплаты учителям в 2020 году.