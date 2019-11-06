Повышение зарплаты учителям в 2020 году в Украине: Гончарук сообщил детали

Зарплаты учителям повысят, но не намного / The Telegraph

В Кабмине анонсировали повышение зарплаты учителям в Украине, однако, оно будет не таким, как хотелось бы. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет. Для этого нужен больший экономический рост.

"Если мы говорим о сфере образования, то мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат учителям. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы", – сказал Гончарук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Чтобы обеспечить повышение зарплаты украинским учителям, нужно, чтобы экономика в Украине производила больше ресурсов и налогов. В этом случае будет больше возможностей для поднятия зарплат.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сделал прогноз, когда экономика Украины совершит прорыв. По его словам, 2020-й станет годом подготовки к стремительному росту украинской экономики, а сам рост ожидается в 2021 году.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, где найти деньги на зарплаты учителям. В частности, глава ведомства Анна Новосад анонсировала закрытие малокомплектных школ.

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Как сообщал Главред, нардепы Рады IX созыва из фракции Голос (политсила во главе со Святославом Вакарчуком) выступили с законодательной инициативой об увеличении рабочего времени педагога до 40 часов в неделю, а также об отмене доплат учителям.