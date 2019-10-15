Конец доплат и надбавок: учителя впали в панику из-за идеи нардепов от Вакарчука

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Нардепы Рады IX созыва из фракции "Голос" (политсила во главе со Святославом Вакарчуком) выступили с законодательной инициативой об увеличении рабочего времени педагога до 40 часов в неделю, а также об отмене доплат учителям.

Такое сообщение пополам с нескрываемым возмущением было опубликовано на официальном портале Профсоюза работников образования и науки. Свои предложения от депутатов Голоса уже внесены в законопроект "О среднем образовании" для рассмотрения его во втором чтении.

Читайте также"Новая украинская школа". В Украине введут 12-летку и повысят зарплаты учителямПо мнению представителей профсоюза учителей, такая инициатива прямо противоречит статье 22 Конституции, статье 51 Кодекса законов о труде Украины, Законам "Об образовании", "Об общем среднем образовании". И это не говоря о неминуемом ухудшении условий труда учителей.

Кроме того, в партии Вакарчука предлагают отменят доплаты педагогам за классное руководство, проверку учебных работ, заведование учебными мастерскими, кабинетами, спортивными залами, за обслуживание компьютерной техники, за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся, заведование библиотеками, работу с библиотечным фондом учебников. И в конечном итоге - предлагают отмену повышения ставки зарплаты за педагогическое звание "старший учитель".

Напомним, ранее глава Министерства образования и науки Анна Новосад заявляли о том, что придумала, где раздобыть средства, необходимые для повышения зарплат учителям.

