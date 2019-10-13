Депутаты предлагают больше платить учителям за профессионализм

Депутаты хотят изменить систему оплаты труда учителей / The Telegraph

Партия Святослава Вакарчука Голос намерена внести правки в закон О полном высшем среднем образовании, поскольку, по убеждению нардепов, нынешняя система оплаты труда учителей не стимулирует их к развитию.

Как в своей статье для Zn.ua пишет Оксана Онищенко, политики предлагают отказаться от одинаковых для всех надбавок к зарплате, но поднять плату за квалификацию.

По словам автора материала, 50% заработной платы педагога – это различные надбавки и доплаты, не зависящие от профессиональной квалификации. И учителя различного профессионального уровня получают зарплату с разницей в 5%.

В партии Голос констатируют, что у учителей нет стимула к развитию и предлагают, чтобы квалификационная разница в зарплате достигала от 25% до 40% в зависимости от категории.

Соратники Вакарчука также предлагают ликвидировать надбавку за выслугу лет, чем уже вызвали волну гнева среди педагогов.

"Доплата за выслугу — это нам на лекарство. Чем дольше работает учитель в школе, тем больше ему надо денег на аптеку", — комментируют они.

Как ранее сообщалось, учительница Хустской гимназии-интерната в Закарпатской области Олеся Калинич взбудоражила украинцев своим обращением. Так, педагог рассказала о важности совмещать материальное и духовное в профессии.