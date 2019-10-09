Пусть работает бесплатно: педагог прошлась по победительнице украинского конкурса

Дети и учительница / politeka.net

Учительница Хустской гимназии-интерната в Закарпатской области Олеся Калинич взбудоражила украинцев своим обращением. Так, педагог рассказала о важности совмещать материальное и духовное в профессии.

Причиной поста в Facebook стало заявление победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2019 Натальи Кидаловой из Мелитополя. Женщина заявила, что готова работать бесплатно, потому что очень любит свою работу.

"Вспомнился 2016 год, когда победительница конкурса "Учитель года" в номинации "Английский язык" вынуждена была уехать на заработки, оставив работу в школе. Что только тогда не писали. Вспоминали и патриотизм, и духовность, и назначение, и что учитель – профессия от Бога. Сейчас другая учительница готова работать бесплатно – и нас снова что-то не устраивает", - напомнила Калинич в своем посте.

При этом она отметила, что учителя должны много читать, путешествовать, учиться, иметь ухоженную внешность, быть здоровым, уверенным в себе, но для этого нужна материальная основа. По словам педагога, ее удивляют люди, которые считают, что учитель должен работать только из-за высокого звания, но при этом сами не хотят работать в школе.

"Может, дело не в них, а в нас? Почему мы кричим о толерантности, а сами осуждаем каждую мысль, которая не совпадает с нашей? Аплодируем закону о буллинге и сами травим других", - отметила Калинич.

Стоит отметить, что пользователи соцсети поддержали педагога комментариями.

Напомним, что в День учителя президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой встретился с учителями-победителями конкурсов Учитель года 2019 и Global Teacher Prize Ukraine 2019.