В День учителя Зеленский признался, какие школьные навыки помогли ему стать президентом

Зеленский признался, какие школьные навыки помогли ему стать президентом / Фото пресс-службы ОП

День учителя президент Владимир Зеленский отпраздновал вместе с выдающими представителями этой профессии.

Вместе с супругой Еленой он встретился с учителями-победителями конкурсов Учитель года 2019 и Global Teacher Prize Ukraine 2019.

"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", – заверил Зеленский, напомнив, что его собственный отец – тоже педагог.

Учителя рассказали ему, с какими проблемами сталкиваются в наши дни. А Зеленский в свою очередь признался, какие из навыков, полученных в школе, помогли ему стать президентом Украины.

Читайте такжеДень учителя 2019: поздравления и живые открытки на русском и украинском"Коммуникация. Номер один. Всегда нас учили: видишь проблему – расскажи, подойди… Не жди, пока она станет нерешаемой", – поделился глава государства.

На втором месте для него – привитое в школе уважение к людям.

Умение учиться – на третьем месте. Ведь, по его словам, больших трагедий нет – надо просто разделить большую проблему на маленькие составляющие, и последовательно решать каждую из них.

А последний навык в этом перечне добавила первая леди Елена Зеленская: "Это умение отстаивать свою точку зрения".

Напомним, 6 октября 2019 – праздник будущего, так как сегодня отмечается День учителя 2019 в Украине отмечается в это воскресенье. Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки. Также 6 октября отмечается и большой церковный праздник – Зачатие Иоанна Крестителя. Подробнее в нашем материале 6 октября 2019 – праздник учителя и Иоанна Крестителя: что нельзя делать.