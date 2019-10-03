В МОН придумали, где найти деньги на зарплаты учителям

Анна Новосад / facebook.com/anja.novosad

В министерстве образования и науки Украины всячески стараются найти дополнительные источники для повышения заработной платы учителей. Так, новая глава ведомства Анна Новосад даже придумала, как это можно сделать.

По словам министра, в среднем для того, чтобы подготовить одного ученика в Украине необходимо потратить около 21 000 гривен. При этом в малокомплектных школах эта сумма достигает 100 000 гривен. Глава Минобразования подчеркнула, что такой подход крайне неэффективен.

"Поэтому работать над сетью, ее оптимизировать, делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школам, это могут быть опорные школы, чтобы они могли до них доезжать, иметь доступ к лучшим образовательным услугам, и соответственно высвобождать средства на две вещи", - цитирует Новосад Радио Свобода.

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В то же время, глава ведомства анонсировала закрытие малокомплектных школ. Она считает, что это поможет повысить зарплаты педагогам, а также улучшить образовательное пространство.

Напомним, что ранее Кабинет министров заложил в проекте бюджет на 2020 год сократить расходы на детей-сирот, науку, высшее и внешкольное образование, но увеличить бюджет правоохранительных органов и Офиса президента.