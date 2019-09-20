Отобрать у сирот, учителей и ученых: какие расходы заложены в бюджет-2020

Учитель / The Telegraph

Кабинет министров проложил в проекте бюджет на 2020 год сократить расходы на детей-сирот, науку, высшее и внешкольное образование, но увеличить бюджет правоохранительных органов и Офиса президента.

Об этом свидетельствует таблица распределения расходов проекта госбюджета-2020, которую опубликовал в Facebook бывший первый заместитель генерального прокурора Украины, народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Ренат Кузьмин.

"Друзья, обратите внимание на предлагаемое Кабмином перераспределение бюджетных расходов: отобрать у детей-сирот, учителей, преподавателей и ученых и передать ГПУ, ГБР, СНБО и прочим силовым структурам. Ну и Офису Президента...", - говорится в комментарии к фото.

При этом политик отметил, что снижение тарифов и повышение социальных выплат, о которых говорили представители президентской партии Слуга народа перед парламентскими выборами, могут так и остаться лишь обещаниями.