"Многие останутся без субсидий": эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на коммуналку

В 2020 год на субсидии заложено меньше средств, чем было в текущем году

В проекте госбюджета на 2020 год на субсидии заложено меньше средств, чем было в текущем году, заявил экономический эксперт Дмитрий Марунич.

По его мнению, правительство понимает, что многие могут остаться без субсидий, с другой стороны новый Кабмин взял курс на снижение тарифов.

"Если тарифы будут обоснованы и не будет суперприбылей отдельных компаний, мы сможем увидеть, что и субсидии не особо нужны. Пока замкнутый круг: тарифы растут, субсидии снижаются, что приводит к росту задолженностей по коммуналке. Этот порочный круг надо разорвать, - добавил он в комментарии на канале 112 Украины.

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Напомним, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил о том, что для оформления субсидиантов правительство должно внести изменения в критерии их определения.