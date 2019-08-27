Речь о миллионах: у Зеленского приняли ключевое решение по субсидиям / ru.slovoidilo.ua

Команда президента Владимира Зеленского решила внести изменения в правила получения субсидий в Украине 2019.

Как пояснил у себя в Facebook представитель президента в Кабмине Андрей Герус, программу субсидий для малообеспеченных слоев населения собрались расширить за счет поступления около дополнительных 2 млрд грн в год в госбюджет. Эти деньги, которые Украина собралась получить за счет спецпошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России.

Читайте такжеКак введение пошлин на дизель и газ из РФ отразится на потребителе"По моему мнению, дополнительно минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", — уточнил Герус.

Ранее у Зеленского рассказали о ключевых изменениях в начислении субсидий.

"Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, — им сообщат, и они должны будут подать документы и будут иметь право получать субсидии", — рассказал Герус.

Напомним, Главред выяснил, что украинцы, которые все-таки оформили "неположенные" субсидии, в качестве бонусов получают судимости. Уголовные дела активно расследуются, а приговоров становится все больше.