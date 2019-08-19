Приговор за субсидию: как наказывают украинцев за дорогие покупки

19 августа 2019, 16:45

Уголовные дела за скрытие информации о доходах активно расследуются, а приговоров становится все больше.

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В Украине изменили порядок выплаты субсидий - согласно новому порядку, который принял Кабмин, получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать компенсацию за коммунальные услуги. Что касается пенсионеров, то информацию о платежных реквизитах Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

В правительстве напомнили, что на субсидии не стоит рассчитывать тем, кто владеет домом площадью от 200 кв. или квартирой от 120 "квадратов", машиной, которой не меньше, чем 5 лет. Либо семья сделал покупку, которая превысила 50 тыс. грн. Также, не стоит рассчитывать на компенсацию тем, кто не платил Единый социальный взнос и не состоял на учете в Центре занятости. Таким людям Кабмин посоветовал вернуть полученные от государства деньги добровольно.

Пенсионерка и "Лексус"

Главред выяснил, что украинцы, которые все-таки оформили "неположенные" субсидии, в качестве бонусов получают судимости. Уголовные дела активно расследуются, а приговоров становится все больше.

Читайте такжеЧто не так с идеей бесплатной коммуналки для 70-летнихВера Павловна из села Степашки Винницкой области, считают правоохранители, совершила мошенничество, когда оформляла субсидию.

В прокуратуре говорят, что пенсионерка умышленно скрыла покупку сыном "Лексуса" стоимостью 130 тыс. грн., чтобы ее не лишили субсидий. Это позволило причинить вред государственному бюджету на 1197,12 грн. Женщина искренне раскаялась, компенсировала полученные от государства деньги, и получила штраф в размере 680 грн.

Скрыла мужа

В Житомирской области Людмила Васильевна получала субсидию как мать-одиночка. Но бдительные чиновники выяснили, что женщина их водит за нос – живет с биологическим отцом ребенка и ведет с ним совместное хозяйство.  

И несмотря на то, что ущерб государству молодая мама не спела причинить, она должна будет заплатить потерпевшим (управлению собеса Житомирской райадминистрации) – 8,8 тыс. грн. Еще 1144 грн. судебных расходов в пользу государства – столько стоят услуги экспертов. И еще год испытательного срока – нужно периодически отмечаться в органах пробации, сообщать про смену места проживания или работы и не выезжать за границу без разрешения уполномоченного органа.

Финансовая мошенница

Читайте такжеНачисление субсидий: у Зеленского рассказали о ключевых измененияхА вот продавщицу магазина "Престиж" из Глыбокского района Черновицкой области Елену Константиновну была признана виновной в более серьезном преступлении - финансовом мошенничестве. Оформляя субсидию, она скрыла от госорганов, что у супруга есть гектар земли, который он сдает в аренду сельскому хозяйству Колосок. И такая рента приносит ему ежегодно 1375 грн. дохода.

Такая сложная махинация позволила продавщице получить от государства 16425 грн. субсидий, как малообеспеченной семье. Женщина пошла на сделку с прокурором – полностью признала вину, раскаялась, благодаря чему получила минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – 17 тыс. грн. А потом сразу же попала под амнистию.

Доходы выясняют по коду

Адвокат Иван Либерман объясняет, почему действия лже-субсидиантов подпадают под уголовное преследование.

"Если человек завладел имуществом, злоупотребляя доверием других или с помощью обмана, то это подпадает под статью мошенничество. И если человек не сообщил органам государственной власти, что у ее семьи есть определенная прибыль, то он совершил преступление", - говорит Либерман.

А органы, которые назначают компенсации за коммуналку, говорит адвокат, узнают о доходах очень просто - мониторят с помощью специальной программы доходы субсидиантов. Ведь не зря при оформлении документов требуются данные идентификационного кода.

"Что касается того, что украинцы не знали о правилах получения субсидий, то во всех странах мира действует железное правило – незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому наказание несут не только те, кто представил неправдивую информацию собезу, а еще и подделал документы, которые это подтверждают. Например, заполнили анкету и поставили подпись под неправдивыми данными, а это уже является подделкой документов. И многие часто думают, что это касается чиновников и правоохранителей, но в данном случае даже подпись под заявлением о получении субсидий, если там есть неправдивая информация, может расцениваться как преступление", - объясняет Либерман.

Про родственников могут не знать

Он уточняет, что украинское законодательство таково, что родственники зачастую могут не знать о доходах близких.

"Например, супруги, которые находятся в официальном браке, давно живут отдельно и спят на разных кроватях. И жена, которая де-факто не общается с мужем, может и не знать, что он купил машину. И если отношения испорчены, то выяснить это невозможно, не спасают даже адвокатские запросы. В таком случае ситуацию спасал бы доступ к публичной информации о доходах семьи. Сейчас вокруг отказывают из-за закона о защите персональных данных, кто-то ссылается на коммерческую и служебную тайну. И член семьи, у которого сейчас дело о разводе в суде, никак не может узнать о доходах родственника. И судебные процессы должны были бы это выяснить", - говорит адвокат.

Разные приговоры, объясняет юрист, зависят от причиненного ущерба, наличия несовершеннолетних детей, характеристик с места жительства и работы, раскаяния и других факторов.  

"Сейчас украинцы идут на разные хитрости ради получения субсидий – оформляют фиктивные браки, квартиры - на брата-дядю, а небольшой пожар в сарае оформляют, как будто у них сгорело все имущество, нажитое непосильным путем. И они страшно обеднели, потому что в нем хранились ценности. Многие закрывают фирмы, в которых значились владельцами, работают неофициально или на минимальной зарплате. В общем, делают все, чтобы минимизировать свои доходы.  То, что весной стали давать субсидии живыми деньгами, может привести к новой волне преступлений, так как люди начнут тратить деньги на себя", - допускает Либерман.

 Портят биографию

Несмотря на не слишком суровое наказание, информации я о судимостях, даже погашенных, может сильно испортить жизнь не только тому, кто обдурил государство, а и его родственникам.

"Если это штрафы или испытательный срок, согласно которому человек просто будет ходить и отмечаться в полицию, то со временем будет считаться, что судимость погашена. Но биографию это подпортит очень сильно, причем не только человеку, а и его родственникам. Если в будущем они захотят претендовать на пост в госслужбе, где необходимо проходить серьезную проверку, то это вылезет. На некоторых службах, особенно куда берут людей на конкурсной основе, проверяют родственников до 7-го колена. И потом попробуй докажи, что преступление матери или отца, у которого была судимость по статье "мошенничество", связано с субсидиями. Скорей всего претенденту просто откажут", - объясняет юрист "Анатолия Жилы" Андрей Ирклиенко.

По его словам, либо конкурсантам придется доказывать, что прекратили общение с близкими, либо прощаться с мечтой работать в госорганах.

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