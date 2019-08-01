Начисление субсидий: у Зеленского рассказали о ключевых изменениях

Андрей Герус рассказал о новых критерих для начисления субсидий

Для оформления субсидиантов правительство должно внести изменения в критерии их определения, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

"Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, - им сообщат, и они должны будут подать документы и будут иметь право получать субсидии", - сказал он.

Герус также выступил за максимальное упрощение процедуры оформления субсидиантов и прокомментировал инициативу Зеленского о том, что люди старше 70 лет не будут платить за жилищно-коммунальные услуги.

"Президент Зеленский говорил, что анализируется способ, как это сделать, и с помощью упрощенного способа получения субсидий именно для таких людей почтенного возраста - мы снимем с них груз платежей за жилищно-коммунальные услуги. Имеется в виду, что те из них, кто в последний год или полгода не могли пользоваться субсидией, они будут платить незначительную часть от всего счета, остальное за них будет покрывать государство", - рассказал он.

Читайте такжеВ Кабмине "пригрозили" после субсидий монетизировать все льготыКроме того, Герус сообщил, что в прошлом году количество субсидиантов было больше практически в 2 раза.

"В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантов… Было почти 7 млн субсидиантов, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков… в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - резюмировал он.

Напомним, ранее Герус назвал сроки формирования нового состава Кабмина.