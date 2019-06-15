"Коррупционная схема": эксперт рассказал о распределении субсидий прежней властью

Монетизация субсидиий, по мнению эксперта, должна быть адресной и наличной / УНИАН

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский раскритиковал субсидии, которые активно рекламировала и раздавала предыдущая власть, поскольку демотивируют население.

Субсидии по безналичному рассчету, когда гражданин почти ничего не платит за коммунальные услуги – это путь в никуда. Такое мнение эксперт высказал во время чата в Главреде.

"Вообще, субсидии – это классическая коррупционная схема. Ведь только перед выборами был эксперимент с монетизацией субсидий. А так, субсидии направлялись на поставщиков услуг. У вас прошел клиринговый расчет, но вы имеете "живые" деньги. Ручки-то жирные… Так можно снять коррупционную ренту. Поэтому это – абсолютно коррупционная схема и путь в никуда. Субсидии должны быть монетизированными и адресными", - сказал он.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему партия Порошенко может не попасть в РадуПо словам Землянского, претендовать на субсидии с точки зрения экономической выгоды должны не более 15% населения.

"В любой стране мира есть класс малоимущих людей, которые нуждаются в поддержке государства. Но на субсидии не может претендовать половина населения", - констатировал аналитик.

Эксперт высказал мнение, что нельзя по рекомендации некоторых политиков просто списать коммунальные долги гражданам страны. Причина заключается в том, что люди не платили по различным причинам: кто-то не смог, а другой просто не захотел.

"Поэтому нельзя всех – под одну гребенку. На сегодняшний день задолженность составляет чуть более 70 миллиардов гривен. Решение этой проблемы должно быть с использованием того же подхода, что и с субсидиями, то есть должников нужно "расшивать": кому-то списывать долги, где-то это будет идти в счет компенсации, допустим, в случае снижения тарифов. Но нужно как-то выходить из ситуации", - подытожил эксперт.

Напомним, во время чата в Главреде Землянский также заявил, что абсурдно говорить о том, что частные энергетические компании могут участвовать в механизме компенсации роста тарифов на электроэнергию для населения.