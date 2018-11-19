Нацбанк назвал зарплаты украинцев на 2019-2020 годы

Регулятор прогнозирует замедление темпов роста заработных плат в Украине.
Согласно прогнозу Нацбанка, темпы роста зарплат в Украине замедлятся.
Тем не менее, ожидается, что номинальные зарплаты вырастут на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году. В реальном выражении это составит 7% и 5% соответственно, сообщается на сайте НБУ.
На замедление темпов роста зарплат, по прогнозу регулятора, повлияют:
- более низкие темпы повышения "минималки" и зарплат в госсекторе,
- снижение интенсивности трудовой миграции.
В частности, минимальная зарплата в Украине на 2019 год в среднесрочном бюджете заложены заложена на уровне до 4170 грн. То есть предусматриваются умеренные темпы ее роста – на 12%.
Ранее стало известно, что минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года должна вырасти с нынешних 3723 грн до 4172 грн. То есть показатель недотянули даже до обещанных президентом Петром Порошенко "неслыханных" 4200 грн. Напомним, в ПФУ уже заявили, что уровень зарплаты, который правительство собирается установить в 2019 году, является недостаточным. По расчетам Федерации профсоюзов, с учетом фактической стоимости потребительской корзины, расходов на жилье, образование, здравоохранение, содержание семьи, инфляции, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн.
Напомним, по состоянию на сентябрь 2018 года в Украине месячную заработную плату в размере от 1 млн грн до 24,9 млн грн получили 134 сотрудника различных предприятий.
Как сообщалось, Минобороны повысило их денежное обеспечение с 1 октября – вместе с началом осеннего призыва-2018. Повышение было запланировано на следующем уровне:
- рядовому составу – до 9 тыс. грн;
- офицерскому составу – до 15,3 тыс. грн.