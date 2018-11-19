Нацбанк назвал зарплаты украинцев на 2019-2020 годы

Как вырастут зарплаты в Украине в 2019-2020 – НБУ

Согласно прогнозу Нацбанка, темпы роста зарплат в Украине замедлятся.

Тем не менее, ожидается, что номинальные зарплаты вырастут на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году. В реальном выражении это составит 7% и 5% соответственно, сообщается на сайте НБУ.

На замедление темпов роста зарплат, по прогнозу регулятора, повлияют:

более низкие темпы повышения "минималки" и зарплат в госсекторе,

снижение интенсивности трудовой миграции.

В частности, минимальная зарплата в Украине на 2019 год в среднесрочном бюджете заложены заложена на уровне до 4170 грн. То есть предусматриваются умеренные темпы ее роста – на 12%.

Ранее стало известно, что минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года должна вырасти с нынешних 3723 грн до 4172 грн. То есть показатель недотянули даже до обещанных президентом Петром Порошенко "неслыханных" 4200 грн. Напомним, в ПФУ уже заявили, что уровень зарплаты, который правительство собирается установить в 2019 году, является недостаточным. По расчетам Федерации профсоюзов, с учетом фактической стоимости потребительской корзины, расходов на жилье, образование, здравоохранение, содержание семьи, инфляции, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2018 года в Украине месячную заработную плату в размере от 1 млн грн до 24,9 млн грн получили 134 сотрудника различных предприятий.

Как сообщалось, Минобороны повысило их денежное обеспечение с 1 октября – вместе с началом осеннего призыва-2018. Повышение было запланировано на следующем уровне: