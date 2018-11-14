В Украине подсчитали число зарплатных миллионеров

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По состоянию на сентябрь 2018 года в Украине месячную заработную плату в размере от 1 до 24,9 млн грн получили 134 сотрудника различных предприятий.

Об этом заявил глава Минсоцполитики Андрей Рева на заседании правительства в среду, 24 ноября.

При этом, отметил министр, заработная плата почти 4 млн работников не превышает 4 тыс. грн.

В июле Минобороны Украины попросило правительство выделить 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим с 1 октября 2018 года. Минимальная зарплата для рядового состава планируется на уровне 9 тыс. грн, для офицерского - до 15,3 тыс. грн. Сейчас зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн

В ведомстве отметили, что низкий уровень зарплат является основной причиной увольнения военных после окончания контракта. "С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - сообщили в Минобороны.