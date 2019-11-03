"Тимоша ты чёрт": Милованов оценил видео о "министре-дебиле"

Тимофей Милованов / facebook.com/ Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отреагировал на видео "о министре дебиле", которое опубликовал нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

"Дубинский выпустил видео о министре дебиле (ссылка внизу). Все кричат "тебя мочат". По моему мнению, очень милое видео. Единственное уточнение и просьба писать мою фамилию правильно. "Милованов", а не "Мілованов", - написал министр в своем Facebook.

Кроме того, Милованов также не забыл похвастаться своими достижениями в образовании и науке.

"У меня три высших образования, докторская по экономике из топ-10 университетов в мире", - отметил министр.

Милованов также прокомментировал сказанные ранее слова о том, что он не читает книг.

"О книгах: я считаю, что нужно читать научные статьи, в языке оригинала, а не научно популярные книги. Для профессионального развития. Конечно, для саморазвития в целом книги можно читать", - добавил глава Минэкономики.

Отметим, что под постом Милованова многие пользователи оставили нелестные комментарии:

"Может и не дебил. Но точно космонавт оторваный от реальной жизни населения", "Горе от ума - это про Вас", "Слишком много слов. Сократите слова до смысла", "Тимоша ты чёрт", "Я я я... тут самое главное, когда себя расхваливаешь, не быть самовлюблённым мудаком... В этом случае все наработки ранее до одного места", "Диплом доктора покажете или дальше всем врать будете, экономист. У вас его даже нет", "Может не надо позориться - удалите лучше свою страничку из сетей, со вчера наблюдаю, что не пост- то пёрл... Или лучше давайте буду бесплатно модератором Ваших постов... Так лажать раз за разом - ни в какие ворота... Инфа может и полезная, но её подача- это смех для пятиклассника... Тут неважно сколько образований... Можно быть и образованным дибилом", "Такий розумний хлопчик. А рішення в економіці від дебіла. Звідки така приємственність як у азірова. Той тоже був кращий "проффесор". Хлопчику, тебе ніхто не обирав. Тебе назначили. Результат твоєї роботи мінусовий, а ти нам про дипломи. Українцям похрен де і що ти дистанційно вивчив і за гроші купив якого диплома чи звання. На сьогодення ти звичайний брехливий казкар, як останні 28 років. Жодного кроку, одне словоблудство", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее глава Министерства экономики Тимофей Милованов отреагировал на слова Коломойского, который назвал его "дебилом".