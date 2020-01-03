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"Бизнес помогает": еще один министр пожаловался на низкую зарплату

3 января 2020, 17:55

Михаил Федоров заявил, что ему не хватает на жизнь его зарплаты.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Фокус

Еще один украинский министр пожаловался на плохое финансирование и низкую заработную плату.  Так, недовольным своим доходом оказался руководитель министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам главы чиновника, в министерстве работают около 50 человек, а еще 135 работают на ведомство, но их оплачивают доноры.

"То есть их финансирует канадский проект, американский проект, английский какой-то проект, но они находятся в штате, они работают с нами. Но просто официально не в министерстве, финансируются проекты, и они делегируются нам как люди, которые помогают нам решать какой-то вопрос. У них другая зарплата", - рассказал Федоров в интервью Радио Свобода.

При этом он пожаловался, что его коллеги получают зарплату на уровне 8-12 тысяч гривен, а руководители отделений – около 25035 тысяч гривен. В то же время Федоров признался, что он получает примерно 37 тысяч, но их не хватает.

"Поверьте, сейчас такая ситуация, какая-то уникальная. Мне кажется, что это первый раз, когда люди тратят на государство деньги, а не зарабатывают на государстве. Потому что бывают случаи (я вам честно скажу), что вот надо ноутбук сотруднику. Чтобы мне его получить у государства, то мне иногда его легче купить, чем ждать, пока государство его купит. Мы сегодня потратили ноль гривен государственных средств на любой проект. Вообще ноль. Это все доноры. Бизнес помогает. Например, на прошлой неделе нам передали 50 ноутбуков для услуги "е-малятко", - подытожил министр.

Как ранее сообщал Главред, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в очередной раз пожаловался на низкий уровень своей зарплаты.

зарплата финансирование министерство
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