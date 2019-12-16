КСУ принял решение относительно сокращения количества нардепов

Конституционный суд Украины дал добро на сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

Данное решение КСУ принял в понедельник, 16 декабря. Тексты решения суда будет обнародован во вторник, 17 декабря.

"Законопроект об уменьшении количества депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек признан конституционным", - сообщил источник.

Напомним, законопроект №1017 по уменьшению конституционного состава парламента и закреплению пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный. Согласно законопроекту предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

Как ранее сообщалось, при сокращении числа нардепов усилится роль исполнительной власти, считает Виктор Суслов.

Напомним, 3 сентября новоизбранная Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за включение в повестку дня законопроекта о сокращении количества нардепов до 300 и отмене мажоритарной избирательной системы и направила на рассмотрение в Конституционный суд.