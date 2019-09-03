Сокращение числа нардепов и отмена мажоритарки: Рада одобрила изменения Конституции

Рада направила в КС законопроект о сокращении числа депутатов / Фото: УНИАН

Новоизбранная Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за включение в повестку дня законопроекта о сокращении количества нардепов до 300 и отмене мажоритарной избирательной системы и направила на рассмотрение в Конституционный суд.

За такое решение свои голоса отдали 258 нардепов, против – 27, еще 50 воздержались. Это первое из трех голосований, необходимых в рамках процедуры внесения изменений в Конституцию.

Подал законопроект президент Владимир Зеленский. Он предлагает внести изменения в статьи 76 и 77.

Так, в статье 76 предлагается сократить количество депутатов с 450 до 300 человек, которые избираются сроком на 5 лет. Кроме того, в требования к нардепу планируется прописать и владение государственным языком, а также убрать из текста принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования, ведь это дублируется в статье 71.

В статье 77 предусмотрено, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе.

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