В Раде хотят обязать украинцев регистрировать SIM-карты с паспортом

3 сентября 2019, 18:10

"Серые" телефоны будут блокировать.

паспорт, сим-карта, телефон
Украинцев хотят обязать привязывать SIM-карту к паспорту / tsn.ua

Группа нардепов от фракции Слуга народа зарегистрировала в Верховной Раде проект закона №1083 Об электронных коммуникациях, который предполагает продавать мобильным операторам SIM-карты с паспортом.

Согласно документу, который опубликован на сайте Рады, для пользования услугами мобильных операторов, украинцам придется укладывать с ними договор, предоставляя данные паспорта.

После подписания контракта абонент получит уникальный IMEI-код. Операторам же разрешат блокировать "серые" телефоны, IMEI-коды которых не внесены в указанный реестр.

"Отсутствие в Системе контроля кодов ІМЕІ оригинального (такого, который не повторяется) кода ІМЕІ терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", - говорится в законопроекте.

Кроме того, документом предлагается ведение национального реестра всех операторов мобильной связи, провайдеров, мобильных телефонов, сигнализаций, уникальных идентификаторов IMEI-кодов телефонов.

Ранее в Раде рассказали, когда возьмутся за отмену президентского иммунитета.

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паспорт телефон SIM-карта Слуга народа
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