В Раде рассказали, когда возьмутся за отмену президентского иммунитета

Рада рассмотрит законопроект о процедуре импичмента президента / УНИАН

Первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от Слуги народа Руслан Стефанчук заявил о том, что на следующей пленарной неделе парламент будет рассматривать законопроект о процедуре импичмента президента Украины.

"Этот вопрос мы вносим буквально уже на следующую неделю, один из первых законов - закон об иммунитете, поскольку это процедура, которая дает возможность привлечения к ответственности президента Украины", - подчеркнул он.

Напомним, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как безотлагательный проект закона № 1012 "Об особой процедуре смещения президента Украины с поста (импичменте)".

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Законопроектом предусматривается возможность смещения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им "государственной измены или иного преступления".

Напомним, 3 сентября Рада окончательно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины об отмене неприкосновенности народных депутатов.