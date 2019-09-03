В Раде рассказали, когда возьмутся за отмену президентского иммунитета

3 сентября 2019, 15:54

Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Рада рассмотрит законопроект о процедуре импичмента президента / УНИАН

Первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от Слуги народа Руслан Стефанчук заявил о том, что на следующей пленарной неделе парламент будет рассматривать законопроект о процедуре импичмента президента Украины.

"Этот вопрос мы вносим буквально уже на следующую неделю, один из первых законов - закон об иммунитете, поскольку это процедура, которая дает возможность привлечения к ответственности президента Украины", - подчеркнул он.

Напомним, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как безотлагательный проект закона № 1012 "Об особой процедуре смещения президента Украины с поста (импичменте)".

Читайте такжеВ Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президентаИнициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроектом предусматривается возможность смещения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им "государственной измены или иного преступления".

Напомним, 3 сентября Рада окончательно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада импичмент Руслан Стефанчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:19
"День и ночь": Грудастая депутатша от Слуги народа захотела круглосуточного секса без неприкосновенности
16:05
Мустафа Найем может стать замом главы Укроборонпрома - журналистка
15:56
У Зеленского рассказали, когда закон об импичменте рассмотрят в Раде Видео
15:54
В Раде рассказали, когда возьмутся за отмену президентского иммунитета Видео
15:53
В Казахстане умер известный футболист
15:49
"Без трусов": Леся Никитюк взбудоражила пикантным фото
15:38
"Сдох Ефим, и х*й с ним": украинцы обсуждают неприкосновенность и возможность "набить морду депутату" Видео
15:36
Порошенко не пришел на допрос в ГБР Видео
15:30
Журналист рассказал, как Путин шантажирует Зеленского Видео
15:30
"Это абсурд": Медведчук разозлился на Зеленского за его слова о своей партии
15:24
Следующим соперником Усика станет Спонг
15:07
"Подсиживает Разумкова?": со спикером Рады произошел конфуз Видео
15:04
Нидерланды просят Украину не отдавать РФ боевика Цемаха, который крайне нужен Путину
15:03
Украинский боец высказал пожелание на бой Нурмагомедов - Порье
14:59
"Ожидается пополнение": Бузову загнобили из-за бывшего мужа
14:39
Министр культуры заговорил о смерти и решил отдать свои органы нуждающимся Видео
14:32
Рада направила в КСУ законопроект о праве президента назначать директоров НАБУ и ГБР Видео
14:31
Такой наглости не ожидали: в "ДНР" "случайно" сгорел дом главного полицейского боевиков Видео
14:27
"Как у бабушки": полуголая Гагарина засветилась в срамной фотосессии
14:17
В Италии "героином замироточила" фреска с "ликом" Захарченко - Сеть в шоке от фото
14:06
"Сегодня 3 сентября, а Верховная Рада без меня": Ляшко исполнил песню-мем Шуфутинского Видео
14:05
Украине грозит блэкаут зимой: эксперт дал тревожный прогноз Видео
13:42
"Дурачок... все просрал из-за денег": украинцы ждут "изгоя" Порошенко "в тюрьме Донецка" Видео
13:40
Отмена монополии адвокатов: Рада дала зеленый свет Видео
13:39
Танці з зірками 2019: у Билык бомбануло от слов Екатерины Кухар
13:37
В семье Юлии Тимошенко случилось горе
13:26
Селезнев отправился в Турцию
13:15
Гигантская свастика: в РФ опозорились с подарком детям к 80-летию начала Второй Мировой войны
13:05
Дубилет рассказал, когда в Украине в топку истории отправят бумажный документооборот
13:02
Надо переворачивать: Шуфутинский срочно обратился к фанатам Видео
12:54
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
12:54
"Мафиози будут вне Рады": в Слуге народа оценили отмену неприкосновенности Видео
12:52
В России блогер угодил на 5 лет за решетку за пост в Twitter
12:45
"Зато без б*ндер": в "ДНР" забили тревогу из-за отсутствия студентов
12:44
Лукашенко рассказал, почему продолжается война на Донбассе
12:38
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность: что это значит
12:26
Синоптик предупредила украинцев о резком похолодании: карта прогноза погоды Видео
12:25
Блестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффекта мнение
12:22
"VIP вагон": Укрзализныця влипла в скандал из-за жутких условий Видео
12:22
Х-Фактор 2019: Шурову причинили боль в новом сезоне
12:12
В России попытались повесить на ВСУ вину в обстреле журналистов на Донбассе: детали
12:12
Тайсон едко поиздевался над Шахтером из-за своей непродажи в Рому
11:59
Суд продлил арест боевика Цемаха, который очень нужен Путину
11:57
"Пошла она в жопу!": с росТВ выгнали украинского эксперта Видео
11:45
Рада окончательно убила депутатскую неприкосновенность Видео
11:39
"Это шедевр": Оля Полякова придумала новый мем с Зеленским
11:38
Боится терроризма: Лукашенко объяснил, почему Минск наглухо закрыл границу с Украиной
11:34
Снятие депутатской неприкосновенности: онлайн-трансляция заседания Рады Видео
11:26
В Киеве схлестнулись в драке бывший и нынешний депутаты Рады
11:15
"Парламент, а не малина": Зеленский жестко обратился к нардепам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять