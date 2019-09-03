"Мафиози будут вне Рады": в Слуге народа оценили отмену неприкосновенности

3 сентября 2019, 12:54

При голосовании депутатов нарушений не было, подчеркнул Давид Арахамия.

Давид Арахамия
Давид Арахамия / Фейсбук Д.Арахамии

При принятии законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности депутаты не нарушали регламент, заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Как вы считаете, мы были бы такими дураками, что брали бы и нарушали регламент и нормы, если это первое обещание, которое мы давали избирателям? Мы проверяли это три раза. Нет никаких нарушений", - подчеркнул он в кулуарах парламента.

Представитель Слуги народа спрогнозировал, что представители ОПЗЖ будет обращаться в Конституционный Суд по этому поводу.

Читайте такжеВ Украине отменили депутатскую неприкосновенность: что это значит"В статье Конституции остается, что не может быть за политические высказывания какие-то преследования. Если люди – профессиональные мафиози, они должны быть профессиональными мафиози вне парламента. Они должны определяться, либо они государственные служащие, либо они работают на страну, либо они делают свои какие-то дела.

Много мы имеем примеров предыдущих созывов – уголовных дел. Люди, которые на улице, не понимают, почему, заходя в эти стены, вы уже неприкосновенны, а простые люди – прикосновенны", - цитирует Арахамию Украинская правда.

Напомним, что перед голосованием к нардепам обратился президент Владимир Зеленский. Он заявил, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

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Верховная Рада Давид Арахамия отмена депутатской неприкосновенности
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