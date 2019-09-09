Игра на рейтингах: экс-министр назвал риски сокращения числа нардепов

9 сентября 2019, 02:40

При сокращении числа нардепов усилится роль исполнительной власти, считает Виктор Суслов.

Верховная Рада
Верховная Рада / Фото: УНИАН

В случае сокращения числа народных депутатов для граждан Украины сократится число мажоритарщиков, поэтому сложнее станет попасть на прием к нардепу для решения вопросов, заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

По его словам, в случае реализации такой инициативы, народные депутаты смогут готовить меньшее число законопроектов, при этом усилится роль исполнительной власти, которая не спешит сокращать свой аппарат.

"Радикальных перемен не произойдет. Желание людей сократить число депутатов отражает низкий рейтинг парламента, а Владимир Зеленский и его партия играют на этих рейтингах", - добавил эксперт в эфире канала 112 Украина.

Напомним, согласно законопроекту президента Владимира Зеленского, в статье 76 предлагается сократить количество депутатов с 450 до 300 человек, которые избираются сроком на 5 лет.

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Верховная Рада народные депутаты Виктор Суслов
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