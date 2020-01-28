ВАКС посадил за решетку соратника Януковича - в чем обвиняют

Виктор Янукович / Скриншот

ВАКС арестовал бывшего заместителя министра энергетики времен президентства Виктора Януковича, которого экстрадировали из Грузии.

По данными источников издания РБК-Украина, речь идет об экс-заместителе министра топлива и энергетики Игоре Кирюшине. Его обвиняют в причастности к хищению имущества "Укрнафта" и "Укргаздобыча" на общую сумму более 2 млрд грн.

Как ранее писал Главред, официальная жена бежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича Людмила обзавелась в аннексированном Россией Крыму сетью продуктовых магазинов Меркурий. Там торгуют санкционными продуктами, в частности, французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Также напомним, замом Венедиктовой был назначен адвокат Януковича.