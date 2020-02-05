Названо главное отличие Зеленского от Путина и Лукашенко

Владимир Зеленский - живой, а Владимир Путин и Александр Лукашенко - неживые, полагает журналист / УНИАН

Главное отличие президента Владимира Зеленского от российского и белорусского лидеров - Владимира Путина и Александра Лукашенко, заключается в том, что "он живой".

Лукашенко и Путин уже неживые, поделился мнением российский журналист и сатирик Виктор Шендерович в интервью Хартыя’97.

Собеседник подчеркнул, что украинский лидер - не убийца, не вор, не узурпатор, не диктатор, не тиран.

"…Он (Зеленский - Ред.) живой. И это главное отличие… Ну, Путин, Лукашенко - эти уже нет. Зеленский живой…", - сказал литератор.

Шендерович добавил, что за то время, пока в Беларуси и России маячат, старея, одни и те же лица, в украинском государстве "полностью сменилась физиономия".

"Это (Зеленский - Ред.) законно избранный президент, которого по существующим законам избрали украинцы. Точка. Это президент. Это не тиран, не диктатор, не узурпатор, не вор, не убийца. Это президент. Не нравится – переизберут. И переизберут, конечно, рано или поздно", - заявил журналист.

Ранее было названо главное достоинство Владимира Зеленского. Политолог, социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил, что главное достоинство президента - любовь к украинскому народу.