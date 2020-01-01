"Порошенко вовсю пользовался украинцами": политолог назвал главное достоинство Зеленского

Главное достоинство Владимира Зеленского - любовь к народу Украины, считает политолог / УНИАН

Политолог, социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко полагает, что главным достоинством Владимира Зеленского является его любовь к народу Украины.

Экс-президент Петр Порошенко показывал любовь к украинцам "сквозь зубы" и вовсю пользовался ими для собственного обогащения, рассказал эксперт Главреду.

По мнению собеседника, главным негативом является то, что у главы государства вместо команды профессионалов работают друзья, родственники и люди, которых протолкнули на должности.

"Это - плохо. Нечто подобное было при Ющенко (бывший президент Виктор Ющенко - Ред.)… сложилось впечатление, что Зеленский боится людей, рейтинги которых выше, чем его собственные", - сказал Небоженко.

Социолог считает, что подбор министров и руководителей комитетов Верховной Рады является странным. "…кажется, что сознательно подбирались люди, рейтинг которых ни при каких условиях не мог стать выше рейтинга президента… из-за этого у нас очень слабый парламент и очень слабый Кабмин", - добавил он.

Ранее политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев говорил, что перед Владимиром Зеленским в 2020-м буде стоять несколько вызовов, в частности, урегулирование ситуации на Донбассе и земельная реформа.