Политолог назвал вызовы, которые светят Зеленскому в 2020-м

Тимошенко может попытаться развернуть в Украине "земельный майдан", предупредил эксперт.
Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев считает, что в 2020-м перед президентом Владимиром Зеленским буде стоять несколько вызовов.
Первый вызов, который будет стоять перед главой государства, - урегулирование ситуации на Донбассе, рассказал эксперт Главреду.
По его словам, второй вызов - земельная реформа и запуск рынка земли, - нардеп, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко наверняка попытается развернуть "земельный майдан".
"Перед Зеленским в 2020 году буде стоять несколько вызовов: урегулирование ситуации на Донбассе (определенные его решения могут спровоцировать мощные протестные выступления сторонников "войны до победного конца");… проблема государственного долга Украины…", - отметил собеседник.
Золотарев полагает, что перспективы Зеленского, как президента и как политика, будут зависеть от того, как он поведет себя по отношению к проблемам, которые стоят перед украинским государством.
Ранее офицер украинской армии, ветеран антитеррористической операции, волонтер Мирослав Гай указал на ошибку Владимира Зеленского по Донбассу. Активист говорил, что ошибка президента заключается в продолжении переговоров с Россией, несмотря на то, что страна не выполняет первые пункты Минских соглашений.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.