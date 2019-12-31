Политолог назвал вызовы, которые светят Зеленскому в 2020-м

В 2020-м перед Владимиром Зеленским будет стоять несколько вызовов, считает политолог / УНИАН

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев считает, что в 2020-м перед президентом Владимиром Зеленским буде стоять несколько вызовов.

Первый вызов, который будет стоять перед главой государства, - урегулирование ситуации на Донбассе, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, второй вызов - земельная реформа и запуск рынка земли, - нардеп, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко наверняка попытается развернуть "земельный майдан".

"Перед Зеленским в 2020 году буде стоять несколько вызовов: урегулирование ситуации на Донбассе (определенные его решения могут спровоцировать мощные протестные выступления сторонников "войны до победного конца");… проблема государственного долга Украины…", - отметил собеседник.

Золотарев полагает, что перспективы Зеленского, как президента и как политика, будут зависеть от того, как он поведет себя по отношению к проблемам, которые стоят перед украинским государством.

Ранее офицер украинской армии, ветеран антитеррористической операции, волонтер Мирослав Гай указал на ошибку Владимира Зеленского по Донбассу. Активист говорил, что ошибка президента заключается в продолжении переговоров с Россией, несмотря на то, что страна не выполняет первые пункты Минских соглашений.