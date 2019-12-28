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Офицер ВСУ указал на ошибку Зеленского по Донбассу

28 декабря 2019, 07:00

Война на востоке Украины может расшириться, предупредил волонтер.

Мирослав Гай полагает, что Владимир Зеленский допустил ошибку по Донбассу - Новости Донбасса
Мирослав Гай считает, что Владимир Зеленский допустил ошибку по Донбассу / Главред

Ошибка президента Владимира Зеленского по Донбассу заключается в том, что он продолжает вести переговоры с Российской Федерацией, несмотря на то, что страна не выполняет первых пунктов Минских договоренностей, которые обязывают отвести тяжелое вооружение и прекратить огонь.

Если бы Киев настаивал на прекращении огня в первую очередь, то это добавило бы козырей украинской стороне, рассказал офицер Вооруженных Сил Украины, ветеран антитеррористической операции, волонтер Мирослав Гай Главреду.

По его словам, вместо этого "мы ударились в казуистику и дискутируем об "особом статусе" и разведении сил".

"…мы накапливаем все больше и больше системных проблем, которые в среднесрочной перспективе приведут к серьезным угрозам для Украины. По моим прогнозам, в 2020 году война будет продолжаться и расширяться", - сказал Гай. 

Волонтер полагает, что войну с РФ нельзя закончить только добрыми намерениями Киева и попытками пойти на уступки агрессору. "...ее можно закончить только при наличии достаточных сил и средств", - заявил он.

"В любом случае, ошибка Зеленского в том, что он продолжает вести переговоры с Россией, несмотря на то, что она не выполняет первых пунктов Минских соглашений, обязывающих отвести тяжелое вооружение и прекратить огонь…", - добавил ветеран АТО.

Ранее бывший губернатор Закарпатья, экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль говорил, что российскому президенту Владимиру Путин нужен Донбасс. Бывший чиновник спрогнозировал, что в 2020-м на востоке Украины не будет мира.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

АТО Донбасс Россия война Владимир Зеленский Мирослав Гай
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