Запретили телефоны: Арахамия пожаловался на неудобства после скандала с прослушкой

Арахамия рассказал о мерах, которые были принять после скандала с прослушкой Гончарука / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахами рассказал о том, что после громкого скандала с прослушкой премьера Алексея Гончарука, в Раде и Кабмине усилили меры безопасности.

Так, на вопрос журналиста издания Буквы о том, есть ли понимание, кто записывал скандальные аудио в Кабмине, Арахамия выразил свое мнение, что это мог быть кто-то из участников встречи.

"Я не разбирался глубоко в этой теме, но мое мнение, что писал кто-то из участников встречи. Кто именно – это уже теории заговора. Кабинеты проверили, в кабинетах ничего нет", - сказал нардеп.

Также Арахамия сообщил, что были усилены меры охраны.

"После этого сильно ужесточилась тема охраны, и к Разумкову уже с телефоном не зайдешь. Также и по Кабмину и министрам. Это не очень удобно: если заседание по полтора часа, то потом выходишь, а у тебя 100 пропущенных звонков", – рассказал он.

В то же время Главред ранее писал, что генпрокурор Руслан Рябошапка уже успел заявить, что результаты расследования громкого дела о прослушке Гончарука, будут скоро обнародованы.

"На протяжении недели-двух мы сообщим о результатах Президенту и обществу", - сказал он на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Прослушка Гончарука - подробности

Напомним, 15 января с Сеть слили скандальную прослушку с якобы совещания, на котором присутствовали премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя "полным профаном" в экономике.

17 января Гочнарук сообщил, что направил Зеленскому заяление об оставке, но президент его не принял объяснив это тем, что "дал Гончаруку последний шанс".