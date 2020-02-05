Прослушка Гончарука: Рябошапка раскрыл детали расследования

Рябошапка рассказал о расследовании дела о прослушке Гончарука / УНИАН

В среду, 5 февраля, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что пока нет результатов в деле о нашумевшей прослушке главы Кабмина Алексея Гончарука, рейтинг которого после этого скандала не пошатнулся.

По словам генпрокурора, отчет о расследовании, которым занимается Служба безопасности Украины, будет через две недели.

"Мы заслушали производство на прошлой неделе. Пока нет окончательных результатов. Я думаю, что в течение недели-двух мы получим результат, о котором мы сообщим", - уточнил Рябошапка.

Читайте такжеПрослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записиНапомним, ранее сообщалось, в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ), которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским. Чиновники обсуждали, что сказать главе государства, который хочет знать, почему гривна показывает серьезное укрепление и откуда взялась "дыра" в бюджете.

В ходе беседы, согласно записи, Гончарук якобы признался, что он является дилетантом в вопросах экономики, но уточняет, что и у Зеленского "есть очень примитивное понимание экономических процессов".