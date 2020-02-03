Украинцам до лампочки скандал с прослушкой Гончарука: опрос показал незыблемость его рейтинга

Большинство украинцев не изменили свое мнение о Гончаруке после скандала с прослушкой / УНИАН

Громкий скандал с обнародованием прослушки совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука, который ранее похвастался снижением тарифов на тепло, нисколько не пошатнул его позиции в контексте отношения к нему украинцев.

Согласно свежего исследования, проведенного ЦСМ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года, стало известно, что 68,1% опрошенных осведомлены о скандале с аудиозаписью совещания с участием Гончарука с руководством министерства финансов и Национального банка, где он обсуждает компетентность Зеленского.

Около половины опрошенных украинцев, а именно 46%, заявили, что скандальные записи никак не повлияли на их отношение к Гончаруку. Кстати, 57,1% украинцев после этого скандала не изменили мнение о Зеленском.

Также после обнародования записей у некоторых граждан улучшилось мнение о Гончаруке – этот показатель равен 1,8%. А вот о Зеленском стали лучше думать после скандала 4,7% опрошенных.

В то же время заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку 38,5% опрошенных, а к президенту Зеленскому 23,7%.

Кроме того, ровно половина - 50% - украинцев, которые приняли участие в опросе, отметили, что скандальные записи – это важная тема для обсуждения в средствах массовой информации.

Читайте такжеПрослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записиНапомним, ранее сообщалось, в Сеть слили полную версию аудиозаписей с беседами, которые вели люди, чьи голоса крайне похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой.