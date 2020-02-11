Российский политолог раскрыл стратегическую задачу Путина по Украине

Стратегическая задача Владимира Путина по Украине - создать стране максимум трудностей на пути в западное сообщество, поделился эксперт / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин полагает, что стратегическая задача президента РФ Владимира Путина - создать максимум трудностей Украине на пути в западное сообщество.

Если у Киева что-то получится, в России всем станет понятно, что это - правильный путь, и, если украинцы смогли, то и россияне могли бы, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, главе РФ важно не допустить стабилизации Украины и ее экономического роста.

"Ему важно максимально затруднить продвижение Украины в том направлении, где она могла бы послужить уроком для России. А для этого все средства хороши: кого угодно поддерживать, кого угодно убивать - это все вполне знакомые ужимки и прыжки", - сказал Орешкин.

Политолог считает, что "коллективный Путин" должен треснуть, но не позволить Украине добиться таких результатов, как, например, Польша. "Путин не смог этого сделать в отношении Польши, Прибалтики и, думаю, не сможет сделать и относительно Украины", - заявил эксперт.

Собеседник добавил, что что сейчас российский лидер использует все возможные методы: от поддержки венгерских претензий к Киеву до поддержки ультрафашистских националистических групп в Украине.

"Насколько я понимаю правила наших спецслужб, они поддерживают любых экстремистов - тех, кто требует от Зеленского (президент Владимир Зеленский - Ред.) войны. По крайней мере, часть из них наверняка подкармливаются Лубянкой", - сказал он.

Ранее российский журналист и публицист Леонид Радзиховский говорил, что Владимир Путин может пойти на уступки по Донбассу в случае перехода с поста президента РФ на должность председателя Госсовета.