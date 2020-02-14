Эксперт указал на слабое место Зеленского в переговорах с Россией

Намерения президента насчет мира - искренние, отметил эксперт.
Желание президента Владимира Зеленского установить мир в Украине является его слабым местом в переговорах с Российской Федерацией.
Желание мира в украинском государстве выглядит ключевой амбицией Зеленского, написал эксперт Украинского института будущего Евгений Енин в статье для Zn.ua.
По мнению автора, намерения главы государства относительно мира - искренние.
"Искренность намерений украинского президента в вопросе мира, с одной стороны – хорошо, а с другой, – слабое место в переговорах с государством-агрессором", – отметил Енин.
Ранее украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов говорил, что Владимир Зеленский – занимает слабую позицию относительно мира – мир любой ценой.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.