  1. Главная
  3. Политика

Эксперт указал на слабое место Зеленского в переговорах с Россией

14 февраля 2020, 04:31

Намерения президента насчет мира - искренние, отметил эксперт.

Эксперт считает, что у Владимира Зеленского есть слабое место в переговорах с РФ – Новости Зеленский сегодня
У Владимира Зеленского есть слабое место в переговорах с РФ, считает эксперт / УНИАН

Желание президента Владимира Зеленского установить мир в Украине является его слабым местом в переговорах с Российской Федерацией.

Желание мира в украинском государстве выглядит ключевой амбицией Зеленского, написал эксперт Украинского института будущего Евгений Енин в статье для Zn.ua.

По мнению автора, намерения главы государства относительно мира - искренние.

"Искренность намерений украинского президента в вопросе мира, с одной стороны – хорошо, а с другой, – слабое место в переговорах с государством-агрессором", – отметил Енин.

Ранее украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов говорил, что Владимир Зеленский – занимает слабую позицию относительно мира – мир любой ценой.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Владимир Зеленский Евгений Енин мир
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт указал на слабое место Зеленского в переговорах с Россией». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:28
Каста победителей: астролог дала рецепт успеха в феврале
05:02
Привітання зі Стрітенням – картинки, гіф та побажання благодатні
04:31
Эксперт указал на слабое место Зеленского в переговорах с Россией
03:59
"Хотел концлагерь устроить": "няш-мяш" Поклонская срочно обратилась к Зеленскому
03:16
"Советский штамп": в Институте нацпамяти развенчали мифы о Бандере
02:23
Ученые рассказали, сколько людей жаждут секса втроем
01:57
Развить гибкость и поправить осанку: эксперт показала топ-3 упражнений
01:42
14 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Валентина и с Днем компьютерщика Видео
01:15
Половое празднество: эксперт рассказал, зачем в День святого Валентина нужен секс
01:08
"Где объективные данные?": Ермак опровергает встречу Зеленского и Патрушева в Омане Видео
00:42
"Богдана сбросили, как балласт": эксперт оценил рокировку в Офисе Зеленского
00:30
Эксперт пояснил, как после изменения Конституции Путин может стать изгоем
00:04
Сенат выкручивает руки Трампу: президента лишили важного полномочия
13 февраля, четверг
23:56
В Херсонской ОГА службу счастья возглавила продавец с интересной биографией: пикантные фото
23:31
К Зеленскому в Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ Патрушев – СМИ Видео
23:30
В Днепре девушка на джипе протаранила поезд - фото Видео
23:05
Энрике Иглесиас показал первые фото новорожденной дочки
22:53
"Сидим и ждем чуда": украинец рассказал о жуткой обстановке в Ухане
22:35
Гладковский пришел на мероприятие в Киеве с любовницей – СМИ Видео
22:34
Авеню 5 продлили на второй сезон: что поменяется
22:11
Танцы и разврат: в известном дворце Львова откроют стрип-клуб
21:33
"Строгая учительница": в Луцке салон массажа предоставляет интимные услуги Видео
21:25
Привет с того света: покойника обязали заплатить за транспортировку газа
21:17
Гороскоп на День Валентина всех знаков Зодиака: любовный подвиг и карьерный барьер Видео
21:04
Депутат рассказал о рынке земли для жителей Донбасса
21:00
Народный синоптик предупредил о погодных неприятностях марта 2020
20:47
Все дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020 Видео
20:45
"Это большой шаг": Загороднюк назвал важную дату в отношениях Украина-НАТО
20:35
В НАТО дали оценку действиям Зеленского по конфликту на Донбассе Видео
20:35
Не отпускай 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-02-2020 Видео
20:30
Синоптик насулил Украине "весну" в феврале
20:08
Социолог прошелся по переписи населения и рассказал, как сэкономить Видео
20:00
Синоптик предупредила о погодных "перескоках"
19:58
День Виктории: поздравления с Днем ангела в прозе, стихах и на украинском Фото
19:52
Россия разжилась новыми ядерными установками: Киев всполошил МАГАТЭ Видео
19:36
В Раде хотят разрешить смену пола с 14 лет без ведома родителей
19:34
Отбор на Евровидение 2020: как голосовать за участников
19:17
В Украине появится городок для переселенцев из Крыма - когда и где построят
18:55
Лолита обвиняет бывшего мужа в попытке отравления
18:44
Ученые пояснили, что происходит с организмом после заражения коронавирусом Видео
18:42
Супрун жестко потроллила Медведчука в День презерватива
18:10
Названо условие разрешения конфликта на Донбассе
17:55
Эксперты пояснили, как катер Бердянск обстреляли с вертолета Видео
17:55
Холостяк 2020: имя и биография главного героя Видео
17:45
Криклий пролил свет на сотрудничество Укрзализныци с немецкой компанией
17:36
В Пентагоне рассказали, как планируют сотрудничать с Украиной
17:25
Как скачать видео и музыку с ВКонтакте - топ лучших сервисов и приложений
17:21
Как сделать предложение и получить ответ "Да" - мастер-класс от актеров Квартала
17:17
Как лечить рак в Украине: в институте Шалимова объяснят Видео
16:55
Вирус в Китае: на Закарпатье изолировали китайца Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять