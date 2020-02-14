Эксперт указал на слабое место Зеленского в переговорах с Россией

У Владимира Зеленского есть слабое место в переговорах с РФ, считает эксперт / УНИАН

Желание президента Владимира Зеленского установить мир в Украине является его слабым местом в переговорах с Российской Федерацией.

Желание мира в украинском государстве выглядит ключевой амбицией Зеленского, написал эксперт Украинского института будущего Евгений Енин в статье для Zn.ua.

По мнению автора, намерения главы государства относительно мира - искренние.

"Искренность намерений украинского президента в вопросе мира, с одной стороны – хорошо, а с другой, – слабое место в переговорах с государством-агрессором", – отметил Енин.

Ранее украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов говорил, что Владимир Зеленский – занимает слабую позицию относительно мира – мир любой ценой.