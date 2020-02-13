Названо условие разрешения конфликта на Донбассе

Руководство РФ может согласиться на урегулирование конфликта на Донбассе на некоторых условиях, полагает эксперт / УНИАН

Эксперт Украинского института будущего Евгений Енин полагает, что власти Российской Федерации могут согласиться на урегулирование конфликта на Донбассе на некоторых условиях.

РФ может пойти на разрешение конфликта в Украине только на условиях, которые позволят Кремлю "зацементировать" рычаги влияния на ключевые аспекты политика властей украинского государства, говорится в статье эксперта для Zn.ua.

По мнению автора, ключевая проблема для достижения мира в нашей стране – позиция РФ. Енин не считает, что российские власти подарят Украине мир на Донбассе, увидев искренность намерений президента Владимира Зеленского.

"Российское руководство может согласиться на урегулирование конфликта в Донбассе лишь на условиях, которые позволят Кремлю "зацементировать" рычаги влияния на ключевые аспекты внешней и внутренней политики официального Киева", – предупредил эксперт.

Ранее российский журналист, публицист Леонид Радзиховский выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин может пойти на уступки по Донбассу в случае перехода на пост председателя Госсовета.