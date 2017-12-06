Войну на Донбассе могут квалифицировать как международный конфликт

Прокуратура Международного уголовного суда может квалифицировать агрессию России на востоке Украины как международный конфликт.

Об этом говорится в ежегодном докладе прокурора МУС Фаты Бенсуды по результатам предварительного расследования событий на Донбассе.

"Канцелярия прокурора продолжает рассматривать заявления о том, что Российская Федерация осуществляла и осуществляет общий контроль над вооруженными группами на востоке Украины, чтобы установить, можно ли рассматривать данный вооруженный конфликт как международный", — говорится в отчете.

Факт существования подобного конфликта предполагает применение статей Римского статута, которые касаются вооруженных конфликтов международного характера.

В докладе вспоминают события Евромайдана, аннексию Крыма и агрессию России против Украины на Донбассе, а также — о возможных преступлениях на оккупированных территориях.

"Канцелярия Прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины", — отмечает прокурор МУС в части относительно боевых действий на Востоке.

Прокурор, описывая события в Иловайске в 2014 году и в Дебальцево в 2015, сообщает "о росте интенсивности боевых действий объясняется предположительным притоком из Российской Федерации войск, транспортных средств и вооружений для усиления позиций вооруженных групп".

Бенсуда также сообщает о том, что после 20 февраля 2014 на Востоке Украины зафиксировано более 1200 случаев возможного совершения преступлений в ОРДЛО.

В частности, речь идет о более 10 тысячах погибших: 2,5 тысячи гражданских, содержание под стражей и применения пыток как к военным, так и к мирному населению, сексуальные и гендерные преступления, разрушение гражданских объектов и исчезновения более 15 тысяч человек.

"Право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 года в той мере, в какой в Крыму и Севастополе будет фактически сохраняться состояние оккупации", - говорится в докладе.

Среди вероятных преступлений в Крыму Бенсуда отмечает исчезновения и убийства, в том числе, совершенные, возможно, членами так называемых "отрядов самообороны", жестокое обращение с проукраинскими активистами, принудительный призыв крымчан в вооруженные силы РФ, ущемление крымских татар, захват имущества, перемещение населения России в Крым, а крымчан — за пределы полуострова и другие.

"Канцелярия Прокурора продолжит взаимодействие с органами власти Украины, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами по всем вопросам, имеющим отношение к предварительному расследованию дела "Ситуация в Украине", — отмечает Бенсуда, добавив, что будет продолжать регистрацию обвинений в преступлениях.

Дело "Ситуация в Украине" является объектом предварительного расследования МКС с 25 апреля 2014 года.

Стоит отметить, что Международный уголовный суд расположен в Гааге. В его компетенцию входят преступления, совершенные после вступления в силу Римского статута.

Ранее в Международном суде ООН в Гааге прошли слушания по иску Украины против России. Наша страна подала документ в январе 2017-го для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации за время ее агрессии против государства.