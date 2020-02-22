"Испытательный срок": Разумков заговорил о роспуске Рады

Разумков оценил возможность роспуска Рады / УНИАН

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что никаких оснований для роспуска Рады на сегодня нет.

"Позиция президента, насколько я помню, и она была высказана публично, и моя позиция, вы также слышали, что оснований для роспуска Верховной Рады на сегодня нет. Как будут дальше развиваться события, посмотрим", - сказал Разумков в эфире телеканала Интер.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский обратился к новоизбранным нардепам 29 августа 2019 года во время заседания парламента.

Так вот, Зеленский тогда попросил народных избранников не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

"Вопрос: как вы попадете в учебники? Как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства, а только конструктив и кропотливая работа. Или как парламент, который существовал меньше других - один год. Это ваш и наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать парламент не так и страшно", - пригрозил тогда президент.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков устроил разнос народным избранникам. Причиной стало то, что нардепы часто отвлекаются на личные дела в стенах парламента.

"Я думаю, что и вы об этом слышите, что людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И насчет кофе, и насчет еды, и насчет того, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то", – заявил Разумков в ходе согласительного совета.